Irán pide a China ser socios "en el sentido más estricto de la palabra"

Archivo - Partidarios del Gobierno ondean banderas nacionales durante una manifestación organizada por el Estado. - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha pedido este miércoles a China ser socios "en el sentido más estricto de la palabra", incidiendo en que la relación entre ambos países no es la de "clientes".

"La relación de Irán con China no es la de un cliente o un socio comercial, sino que deberíamos ser socios en el sentido más estricto de la palabra", ha señalado en un discurso recogido por la cadena de televisión iraní IRIB.

Qalibaf, jefe negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos para el cese de las hostilidades, ha apostado personalmente por reforzar las relaciones entre Teherán y Pekín incidiendo en que ambos países "estarán presentes en cualquier coalición regional que se forme".

"No somos simplemente un cliente o un socio comercial de China, sino un verdadero socio en todo el sentido de la palabra", ha subrayado.

China ha anunciado este mismo miércoles que entregará un nuevo paquete de ayuda humanitaria a Irán y Líbano para respaldar los esfuerzos de "rehabilitación y reconstrucción" en ambos países tras el conflicto en Oriente Próximo. Pekín ha realizado tareas de diplomacia entre bambalinas en el marco de mediación de Pakistán para un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán.