Irán pide que la OTAN "rinda cuentas" por su "complicidad activa" con la ofensiva de EEUU

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press / ContactoPh

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha reclamado este jueves que la OTAN "rinda cuentas por todas las consecuencias" de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, considerando "una admisión clara y condenatoria de la complicidad activa" unas declaraciones realizadas por el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en las que destacaba el papel de algunos socios en la colaboración con la campaña militar estadounidense.

"La Organización y sus Estados miembros que participaron en la toma de decisiones deben rendir cuentas por todas las consecuencias", ha afirmado en redes el portavoz de la cartera de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

El portavoz de la diplomacia de Teherán ha asegurado que las declaraciones de Rutte en una entrevista con la cadena Fox News "constituyen una admisión clara y condenatoria de la complicidad activa de la OTAN en una guerra de agresión ilegal contra un Estado miembro soberano de la ONU, una violación flagrante de las normas imperativas del derecho internacional y de los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas".

"Italia y Rumanía son mencionadas explícitamente por el secretario general de la OTAN como participantes en la agresión contra Irán", denuncia Baqaei, que añade en su publicación un fragmento de la citada entrevista en la que el líder de la Alianza Atlántica destacaba el papel de estos dos países frente a las quejas de la Administración de Donald Trump sobre la falta de colaboración de los aliados en la guerra contra Irán, unas palabras que ya han llevado a Roma a negar haber autorizado o permitido el uso de las bases norteamericanas en su territorio para lanzar ataques contra la República Islámica.

De cualquier modo, el portavoz iraní ha reclamado que, tanto Italia y Rumanía, "junto con todos los demás países europeos que han apoyado la agresión estadounidense-israelí contra Irán, deben explicar a su pueblo y al mundo por qué optaron por colaborar en este acto flagrante de agresión y en la comisión de atrocidades masivas contra el pueblo iraní".