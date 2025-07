Irán pide a la UE y el E3 que "actúen con responsabilidad" y no reactiven sus sanciones contra Teherán

Araqchi dice que la activación del 'snapback' "no tendría base moral y legal" y recuerda que fue EEUU quien abandonó el acuerdo de 2015

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha reclamado este viernes a la Unión Europea (UE) y los países del conocido como E3 --Reino Unido, Francia y Alemania-- que "actúen con responsabilidad" y no reactiven las sanciones contra Teherán por las tensiones en torno a su programa nuclear, afirmando que dicha medida "no tendría base moral y legal".

"Si la UE y el E3 quieren tener un papel, deben actuar con responsabilidad y dejar de lado las políticas agotadas de amenaza y presión, incluido el 'snapback' --que contempla la reimposición de sanciones retiradas tras el histórico acuerdo nuclear de 2015--, para el que no tienen base moral o legal", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Araqchi, que ha comunicado esta postura a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y sus homólogos del E3 en una conversación telefónica, ha recordado en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social X que "fue Estados Unidos el que se retiró de un acuerdo negociado durante dos años y coordinado por la UE en 2015, no Irán".

"Fue Estados Unidos el que abandonó la mesa de negociaciones en junio de este año y eligió la opción militar, no Irán", ha manifestado, en referencia a la decisión de Washington de sumarse a la ofensiva lanzada el 12 de junio por el Ejército israelí contra el país centroasiático, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor.

Por ello, el ministro de Exteriores iraní ha insistido en que "cualquier nueva ronda de conversaciones solo es posible cuando la otra parte --en referencia a Estados Unidos-- esté preparada para un acuerdo nuclear justo, equilibrado y mutuamente beneficioso", sin que por ahora haya visos de que estos contactos vayan a reactivarse en un futuro próximo.

De hecho, el Parlamento iraní reseñó este miércoles que no debe haber negociaciones con Estados Unidos hasta que no se fijen "condiciones previas" para estos contactos, suspendidos a raíz de la ofensiva militar lanzada por Israel, si bien no especificó cuáles serían estos condicionantes para la reactivación de las conversaciones.

El conflicto estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar contra el país centroasiático --que respondió lanzando cientos de misiles y drones contra territorio israelí--, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán --las de Fordo, Natanz e Isfahán--.

Israel afirmó que el objetivo de su ofensiva era hacer frente a un supuesto programa de armamento nuclear por parte de Teherán, en unos ataques lanzados apenas dos días antes de una nueva reunión programada entre Irán y Estados Unidos, que iba a ser la sexta, para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, después de que Donald Trump anunciara en 2018, durante su primer mandato, la retirada unilateral de Washington del histórico pacto alcanzado en 2015, que incluía numerosas inspecciones y limitaciones al programa de Teherán.