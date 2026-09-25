Irán presenta a EEUU "ideas" que "podrían propiciar" la reapertura de Ormuz si se cumplen ciertas condiciones

Archivo - Bandera de Irán en la capital, Teherán - Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han presentado a Estados Unidos "algunas ideas" que "podrían propiciar" la reapertura del estrecho de Ormuz, siempre sujetas al cumplimiento por parte de Washington de las condiciones fijadas para ello, en medio de los esfuerzos para intentar impulsar un acuerdo que ponga fin al conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí contra el país asiático.

"Se han presentado algunas ideas al respecto, especialmente por parte de los mediadores, que, si el agresor estadounidense las acepta y cumple con ellas, también podrían propiciar la reapertura del estrecho de Ormuz", han confirmado a Europa Press fuentes de la Embajada de Irán en Madrid.

Sin embargo, han reseñado que "las condiciones son muy cambiantes", por lo que "no se puede afirmar ni negar nada con precisión" en lo relativo a la propuesta y las cláusulas que la componen, al tiempo que han recordado que "el origen y la causa" de la situación en esta vía marítima es la "agresión" lanzada por Estados Unidos e Israel.

En este sentido, han recalcado que a la ofensiva militar conjunta, lanzada por sorpresa en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un acuerdo nuclear, se suman el "bloqueo" naval estadounidense y la "guerra económica" contra Irán. "Por ello, es el cese de estas acciones agresivas lo que podría cambiar la situación", han zanjado.

Las declaraciones llegan después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmara en los márgenes de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas que la propuesta de Teherán, de ser aceptada por Washington, podría implicar una reapertura del estratégico estrecho en un plazo de siete días.

"Si se cumplen ciertas condiciones, el estrecho de Ormuz abriría al final del séptimo día, y las conversaciones (de paz) se retomarían entonces", explicó. "En cuanto que acepten este plan, desde el siguiente día, el calendario puede arrancar y, tras siete días, el estrecho estará abierto", según la cadena de televisión qatarí Al Jazeera.

El jefe de la diplomacia iraní no dio detalles sobre la propuesta entregada a Estados Unidos, si bien matizó que sería similar al memorando de entendimiento firmado en junio por Irán y Estados Unidos en Pakistán, que ha estado ejerciendo labores de mediación, también para la firma en abril de un acuerdo de alto el fuego marcado desde entonces por varios intercambios de ataques.

El citado acuerdo de junio contemplaba que Teherán permitiera el paso de buques a través del estrecho, sin cobrar tasas, durante un periodo de 60 días, un plazo en el que debían tener lugar las conversaciones de paz para lograr un acuerdo definitivo, sin especificidades sobre qué pasaría a partir de dicho momento.

PEZESHKIAN PIDE AVANZAR A PARTIR DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, manifestó el jueves en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News que el país "ya alcanzó un acuerdo" en junio con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. "Ese acuerdo fue firmado y, a partir del mismo, queremos avanzar", explicó.

"El marco fue acordado", insistió, al tiempo que argumentó que el estrecho de Ormuz estaba totalmente abierto y no contaba con restricciones a la navegación antes de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, que dejó cientos de muertos, entre ellos el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado en los primeros compases de la oleada de bombardeos.

"Nos atacaron. Asesinaron y causaron el martirio de nuestro querido líder supremo, a nuestros científicos, a nuestros comandantes militares y a miembros del Gobierno", afirmó Pezeshkian, quien recalcó que "el problema es que Estados Unidos, en lugar de dialogar, entró bombardeando primero y bloqueando los caminos". "Nosotros estamos preparados", insistió.

Además, destacó que Teherán está dispuesto a rebajar los niveles de enriquecimiento de uranio y someterse a procesos de verificación, en línea con la postura defendida en reiteradas ocasiones por Irán sobre la posibilidad de un acuerdo sobre su programa nuclear.

Pezeshkian, quien reiteró que Teherán no busca hacerse con armas nucleares ni tiene un programa a tal fin, destacó que el país está dispuesto a "diluir" el uranio enriquecido con el que cuenta. "No es un gran problema. Estamos dispuestos a someternos a procesos de verificación", especificó.

"No buscamos asesinar a estadounidenses, algo que está demostrado por los actos, por acciones demostradas. Estados Unidos buscó matar a iraníes", denunció. "Lo que sabemos es que, si somos atacados, debemos defendernos", puntualizó, al tiempo que hizo hincapié en que Irán "seguirán resistiendo" y "encontrando vías" para salir adelante a pesar de los "problemas económicos" y las presiones de Washington.

En este sentido, rechazó el argumento de Trump sobre un posible acuerdo después de las 'midterms' que se celebrarán en noviembre y apuntó que no es necesario esperar a ello. "Si el Gobierno estadounidense, dentro del marco legal internacional, quiere lograr un acuerdo, bien. Si no, antes o después de las elecciones, ¿qué diferencia hay para nosotros?", se preguntó.

"Nosotros no queremos continuar (la guerra). Es Estados Unidos el que debe elegir si quiere acabar con esto o no", dijo. "Estamos decididos a defendernos. Nunca buscamos la guerra. No buscamos la guerra", remarcó, antes de puntualizar que considera que "los humanos no deben causar la muerte de otros humanos" y achacar el conflicto a la "instigación" por parte de Israel, que "impuso esta guerra" en Oriente Próximo.