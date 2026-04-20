Irán recalca que "no hay una decisión" sobre participar en otra ronda de conversaciones con EEUU en Pakistán

EEUU publica un vídeo del ataque a un buque de Irán - U.S. CENTRAL COMMAND

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha recalcado este lunes que por ahora "no ha tomado una decisión" sobre si participar en una segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos en Pakistán y ha acusado a Washington de "no ser serio" en sus esfuerzos diplomáticos por sus acciones, que "contradicen" sus declaraciones en favor de sacar adelante un proceso de negociaciones.

"Aún no tenemos planes para una nueva ronda de negociaciones y no se ha tomado una decisión en este sentido", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha resaltado que "mientras habla de diplomacia y disposición para unas negociaciones, Estados Unidos lleva a cabo unas acciones que no indican en modo alguno seriedad de cara a continuar el proceso diplomático".

"El equipo negociador iraní debe seguir los procesos diplomáticos con vigilancia y absoluta precisión, dado que Estados Unidos sigue insistiendo en posiciones poco realistas", ha sostenido, antes de recordar que Washington "ha traicionado a la diplomacia y violado el Derecho Internacional en dos ocasiones durante las negociaciones", según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

Baqaei ha hecho así referencia al hecho de que las dos ofensivas contra el país asiático --en junio de 2025 y febrero de 2026-- fueron desatadas por sorpresa en medio de procesos de negociaciones indirectas para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que Washington se saliera unilateralmente en 2018 del firmado tres años antes.

Asimismo, ha reseñado que "desde el inicio del alto el fuego (alcanzado el 8 de abril), ha habido que hacer frente a un Estados Unidos que reniega de sus compromisos y a declaraciones contradictorias", antes de insistir en que el bloqueo en el estrecho de Ormuz y el ataque y abordaje de un buque iraní el domingo supone "un acto de agresión".

"Las declaraciones no son consistentes con el comportamiento, e Irán adopta decisiones apropiadas teniendo en cuenta sus intereses", ha manifestado Baqaei, que ha lamentado que "Estados Unidos lo ha intentado previamente e insiste en repetir errores y recibirá la misma respuesta que anteriormente", tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Baqaei ha hecho hincapié además que los ataques israelíes contra Líbano pese al alto el fuego "supone otro ejemplo de cómo la otra parte acusa a otro para encubrir sus fallos". "Estados Unidos es claramente culpable de violar el alto el fuego", ha subrayado, haciendo referencia a la situación en Líbano y la continuación del citado boqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz.

"Después de anunciar un alto el fuego en Líbano y la reapertura del estrecho de Ormuz, según los asuntos planteados, anunció que mantendría su bloqueo naval (contra Irán), lo que demuestra que Washington no es serio sobre el proceso de negociaciones", ha apostillado el portavoz de la diplomacia iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado el envío de su delegación a Islamabad con el propósito de reanudar este próximo martes, 21 de abril, si bien sigue en duda que vaya a tener lugar un segundo encuentro para un acuerdo que ponga fin a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.