Irán recalca que "no se rendirá ante las demandas unilaterales" y pide a EEUU "retirar las amenazas militares"

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reiterado que Teherán "no se rendirá ante las demandas unilaterales" y ha reclamado a Estados Unidos que "retire las amenazas militares" contra el país para lograr avances en las conversaciones mediadas por Pakistán para lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo, desatado tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pezeshkian ha trasladado al primer ministro designado de Irak, Alí al Zaidi, que "una rendición ante demandas unilaterales es imposible". "Teherán nunca se rendirá ante el acoso o las amenazas militares, específicamente aquellas originada desde bases estadounidenses en la región", ha manifestado.

En este sentido, ha apuntado a la "enorme contradicción en las políticas estadounidenses" y ha criticado que Washington mantenga "una campaña de máxima presión mientras pide negociaciones", antes de reiterar que Irán "nunca buscará un programa nuclear con fines militares".

Asimismo, ha resaltado que Teherán "está totalmente dispuesto a resolver todas las disputas regionales con las naciones islámicas a través de un diálogo constructivo, respeto mutuo y comprensión", al tiempo que ha prometido su "apoyo inamovible" a Irak y ha abogado por lograr "una unidad islámica", según un comunicado publicado por su oficina.

"Los musulmanes ya nos hemos rendido ante el Todopoderoso, nadie más va a lograr que nos rindamos", ha dicho Pezeshkian en su cuenta en redes sociales tras su conversación con Al Zaidi, quien por su parte ha mostrado su apoyo "al proceso diplomático y el diálogo para resolver las disputas y contener las crisis".

De esta forma, Al Zaidi ha mostrado la disposición de Irak de "contribuir a la mediación entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos" para intentar impulsar un acuerdo, según un breve comunicado publicado por su oficina a través de redes sociales.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.