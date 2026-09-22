Irán rechaza las acusaciones de EEUU sobre los precios del combustible y recalca que es consecuencia de su ofensiva

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán el 13 de julio de 2026 (archivo) - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press / ContactoPh

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha acusado a Estados Unidos del aumento de los precios del combustible a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa en febrero junto a Israel contra el país y ha trazado un paralelismo entre las acusaciones de Washington contra Teherán por esta situación con el hecho de que Adolf Hitler "presentara su invasión de Polonia como una acción defensiva".

"Funcionarios estadounidenses acusan a Irán del aumento de los precios del combustible, como si su memoria fuera tan corta como para olvidar quién inició la guerra de agresión y de quién fueron las acciones que crearon la crisis que llevó al cierre del estrecho de Ormuz y la afectación de la navegación comercial", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

"Este truco no es nuevo, sin embargo. En 1939, Hitler presentó de forma similar su invasión de Polonia como una acción defensiva", ha afirmado en un mensaje en redes sociales. "Cuando el instigador de una 'guerra de elección' ilegal acusa a la víctima de las consecuencias, ¿debe esto verse como 'brillantez estratégica' o simplemente como un ejemplo claro de 'La marcha de la estupidez'?", se ha preguntado.

Baqaei ha hecho así referencia al libro 'La marcha de la estupidez: de Troya a Vietnam', escrito por la historiadora estadounidense Barbara W. Tuchman y publicado en 1984, en el que aborda "paradojas de la historia" en la que diversos gobiernos y autoridades llevaron a cabo acciones o políticas contrarios a sus intereses.