El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán el 15 de noviembre de 2026 (archivo) - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha rechazado este viernes las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la presunta intención de Teherán de desarrollar armas químicas y ha comparado estas declaraciones con las vertidas por parte de Washington contra Irak antes de la invasión desatada en 2003.

"Tras el gran relato de la 'amenaza nuclear iraní', los funcionarios estadounidenses afirman ahora que existen indicios de que Irán está desarrollando armas biológicas o químicas", ha ironizado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, en un mensaje publicado a través de redes sociales.

Así, ha argumentado que "las acusaciones cambian constantemente, pero el discurso subyacente resulta inquietantemente familiar". "Una vez más, parece esperarse que el mundo sufra un episodio de amnesia colectiva, al estilo de Dory, el pez olvidadizo de 'Buscando a Nemo'", ha señalado, antes de agregar un montaje en el que se ve al exsecretario de Estado Colin Powell durante su comparecencia de febrero de 2003 ante Naciones Unidas para justificar la invasión de Irak.

"¿Acaso esperan realmente los funcionarios estadounidenses que el mundo olvide la infame comparecencia de Colin Powell ante el Consejo de Seguridad de la ONU en 2003, cuando mostró un pequeño frasco como representación visual de la supuesta amenaza que suponían las armas de destrucción masiva de Irak?", se ha preguntado Baqaei, quien ha esgrimido que dicha comparecencia se ha convertido "en un símbolo perdurable de uno de los fallos de Inteligencia y engaños políticos más trascendentales de la historia moderna".

"Las afirmaciones de Inteligencia, carentes de fundamento, sobre la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak fueron utilizadas deliberadamente como herramienta para fabricar apoyo público y allanar el camino hacia una invasión militar", ha argumentado, al tiempo que ha reseñado que "las consecuencias fueron catastróficas, no solo para el pueblo iraquí, sino para toda la región y, en última instancia, para la propia sociedad estadounidense".

En este sentido, el portavoz de la diplomacia iraní ha hecho hincapié en que ahora Washington formula "nuevas y ominosas acusaciones" que "enmarca en un relato que parece seguir el mismo guion fraudulento". "La pregunta es: ¿ha aprendido algo el mundo de las desastrosas lecciones de 2003, o vamos a permitir, una vez más, que engañen a la opinión pública a gran escala?", ha cuestionado.

Las palabras de Baqaei han llegado dos días después de que Trump afirmara en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News que "hay indicios de que Irán está investigando armas químicas y biológicas" después de que Washington "cerrara el paso" a Teherán "en materia nuclear" con las ofensiva de junio de 2025 y febrero de 2026.

Asimismo, tienen lugar después de que Teherán rechazara forma categórica las informaciones publicadas por varios medios estadounidenses sobre presuntos planes iraníes para atacar a altos cargos de la Administración de Estados Unidos con una 'bomba sucia' o sobre el uso de presas del país para apoyar a bases subterráneas de misiles, en medio de las advertencias de Trump sobre una posible nueva ofensiva contra el país asiático.