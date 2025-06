Irán rechaza confirmar si la semana que viene mantendrá negociaciones con EEUU sobre su programa nuclear

Teherán apunta a "afirmaciones contradictorias" desde Washington y recuerda que la ofensiva de Israel llegó dos días antes de una reunión en Omán

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha rechazado este jueves confirmar si la semana que viene mantendrá negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, que ha prometido mantener activo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dejara caer desde La Haya que podría haber encuentros para retomar las conversaciones después de que entrara el martes en vigor un alto el fuego entre Israel e Irán después del reciente conflicto.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha declinado pronunciarse sobre las "afirmaciones contradictorias" desde Washington sobre un posible reinicio de las conversaciones. "Hablan de diplomacia, pero dos días antes del encuentro programado en Mascate dieron luz verde a Israel para atacar Irán", ha criticado, en referencia a que el inicio de la ofensiva israelí, lanzada el 13 de junio, tuvo lugar justo antes de una sexta reunión en busca de un acuerdo final.

"¿Queda algo de confianza en ellos?", se ha preguntado Baqaei, quien ha insistido en que las autoridades estadounidenses "hablan de cosas diferentes, actúan de forma diferente y ahora tienen que rendir cuentas por la agresión", en referencia al apoyo a Israel y los bombardeos directos lanzados por Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares en el país centroasiático durante la jornada del domingo.

"Por ahora no tenemos nada que decir sobre estas afirmaciones contradictorias sobre diplomacia o negociaciones porque necesitamos asegurarnos de que las otras partes realmente son serias cuando hablan de diplomacia de cara a saber si esto es parte de nuevo de sus tácticas para crear más problemas para la región y nuestro país", ha explicado, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Asimismo, ha hecho hincapié en que Teherán "tiene todo el derecho a usar la energía nuclear para fines pacíficos" a partir del artículo 4 del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), del que Irán es firmante. "Irán está decidido a mantener este derecho bajo cualquier circunstancia", ha zanjado, en línea con la postura del Gobierno iraní sobre su programa nuclear, que asegura que no tiene como finalidad hacerse con armamento de destrucción masiva.

Las palabras de Baqaei han llegado un día después de que Trump revelara que su Administración "hablará" la semana que viene con Irán, país con el que no descarta llegar ahora algún tipo de acuerdo tras dar por "destruida" gran parte de su capacidad industrial nuclear, si bien esgrimió también que no cree que sea siquiera "necesario" que Teherán se comprometa a nada ahora.

"No me preocupa si hay un acuerdo o no. Lo único que le pedimos es lo que le pedíamos antes, que no tengan armas nucleares", dijo, antes de volver a defender los informes de Inteligencia que, en su opinión, evidencian que el programa atómico iraní ha retrocedido varias décadas como consecuencia de los bombardeos en las plantas de Fordo, Isfahán y Natanz. En este sentido, incidió en que la capacidad nuclear de Irán está ahora "destruida".

El propio portavoz del Ministerio de Exteriores iraní reconoció el miércoles que las instalaciones nucleares atacadas por Estados Unidos e Israel en el marco del conflicto han resultado "gravemente dañadas", un día después de que entrara en vigor un acuerdo de alto el fuego para poner fin a doce días de combates. "Eso es algo seguro, ya que han sido atacadas en numerosas ocasiones", puntualizó en una entrevista concedida a la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

Israel afirmó que el objetivo de su ofensiva, lanzada un día después de que la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) aprobara una resolución que sostenía que Irán estaba violando sus obligaciones a partir un informe del 31 de mayo, era hacer frente a un supuesto programa de armamento nuclear por parte de Teherán, unas acusaciones rechazadas en reiteradas ocasiones por Teherán.