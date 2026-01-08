Irán rechaza las declaraciones "intervencionistas y engañosas" de EEUU sobre las protestas

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha rechazado las declaraciones "intervencionistas y engañosas" de las autoridades estadounidenses en relación a las protestas que se registraron en los últimos días en el país con motivo de la mala situación económica y que, según ONG, acabaron con más de una treintena de muertos.

Para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán las declaraciones que llegan desde Washington son una "clara muestra del odio constante del Gobierno de Estados Unidos hacia la gran nación iraní", según se lee en un comunicado que recoge la agencia estatal de noticias IRNA.

Así, la cartera de Exteriores ha señalado que los verdaderos motivos de Estados Unidos para emitir este tipo de valoraciones no es de ninguna forma la "compasión" hacia los iraníes, sino que se engloban en sus "políticas de máxima presión, amenaza e injerencia" en los asuntos internos del país.

El objetivo es "incitar a la violencia y al terrorismo", así como "crear disturbios e inseguridad", ha acusado la cartera de Exteriores de Irán que, por otra parte, ha subrayado, que "reconoce las protestas pacíficas y no escatima esfuerzos para atender las demandas legítimas del pueblo".

De igual forma, ha acusado a Estados Unidos de ser parte responsable de la actual mala situación de la economía iraní debido a las "sanciones ilegales e injustas" que ha venido imponiendo "contra el pueblo iraní".

De acuerdo con las cifras que manejan algunas ONG, al menos una treintena de personas habría muerto por la represión cometida por las fuerzas de seguridad iraníes durante las protestas que se han venido registrando en varias partes del país en los últimos días.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes --con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial--, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas.