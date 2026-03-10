Irán rechaza la "hipocresía" de Von der Leyen y le acusa de "hacer carrera en el lado equivocado de la historia"

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha reclamado este martes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que "se ahorre la hipocresía" y la ha acusado de "hacer carrera estando en el lado equivocado de la historia", después de sus declaraciones en apoyo a la población iraní y su ausencia de críticas directas a Estados Unidos e Israel por su ofensiva contra el país asiático.

"Por favor, ahórrese la hipocresía. Ha hecho carrera poniéndose del lado equivocado de la historia, dando luz verde a la ocupación, el genocidio y las atrocidades, y ahora blanqueando los crímenes de agresión y los crímenes de guerra de Estados Unidos e Israel contra los iraníes", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

"¿Dónde estaba tu voz cuando más de 165 inocentes angelitos iraníes fueron masacrados en la ciudad de Minab", se ha preguntado Baqaei, en referencia al ataque perpetrado contra una escuela en dicha ciudad, a través de un comunicado publicado en redes sociales en respuesta a un mensaje de Von der Leyen.

Así, ha cuestionado "¿por qué no dice nada cuando hospitales, sitios históricos, instalaciones petroleras, sedes de la Policía, estaciones de bomberos y barrios residenciales son atacados brutalmente?", en referencia a la campaña de bombardeos desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, en medio del proceso de negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"El silencio ante la ilegalidad y la atrocidad no es nada menos que complicidad", ha subrayado Baqaei, quien ha pedido a Von der Leyen que "mire las respuestas a su propia publicación" y "vea lo que la gente piensa realmente sobre su 'blanqueo de criminales'".

En dicho mensaje de Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea sostuvo que "el pueblo de Irán merece libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro". "Incluso si sabemos que esto estará plagado de peligros e inestabilidad durante y después de la guerra. Ahora estamos asistiendo a un conflicto regional con consecuencias no deseadas", manifestó.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.