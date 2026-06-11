Irán rechaza que los últimos ataques de EEUU sean "legítima defensa"

Archivo - El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, ofrece declaraciones. - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han rechazado este jueves que los ataques de Estados Unidos contra distintos objetivos en Irán en medio de la escalada bélica en Oriente Próximo sean acciones que se enmarquen en la "legítima defensa", como justificó el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) tras las últimas acciones.

El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, ha insistido en que referirse a estos ataques como legítima defensa "carece de validez legal". "En el Derecho Internacional, un agresor no elude las consecuencias de sus actos simplemente cambiando la denominación, y la agresión militar no se legitima por la terminología empleada", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

De esta forma, ha reiterado que las Fuerzas Armadas iraníes "se opondrán a cualquier agresión y defenderán cada centímetro del territorio del país con una respuesta decisiva, poderosa y contundente".

Así, ha advertido a Washington de las consecuencias de unos ataques "ilegales y peligrosos", incidiendo en que estas recaerán también sobre todos los actores que "participen, faciliten o presten asistencia".

El Ejército estadounidense confirmó esta madrugada nuevos ataques "en legítima defensa" contra distintos objetivos en Irán, en respuesta a los bombardeos perpetrados por las fuerzas iraníes contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin, Jordania y Kuwait.

Según el CENTCOM, estos ataques son "una respuesta a la agresión injustificada y continuada de Irán", en unas acciones que llegaron horas después de que el presidente de Estados Unidos amenazara con volver a atacar Irán por segundo día consecutivo, insistiendo en que Teherán tiene que firmar sin más dilaciones el acuerdo que llevan semanas negociando.

Por segundo día consecutivo, Washington y Teherán han intercambiado ataques, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo, en una acción que calificó de "represalia" por las agresiones perpetradas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.