Irán recupera el 50% de la capacidad de producción dañada por los ataques de Israel al yacimiento de Pars Sur

Archivo - Fotografía de archivo de una vista del yacimiento de gas y condensado de Pars Sur, en Bushehr (Irán) - Iranian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han asegurado este miércoles que han logrado restaurar el 50% de la capacidad de producción de gas en las instalaciones de Pars Sur, que alberga las mayores reservas del mundo, después de los ataques lanzados en marzo contra las instalaciones por parte del Ejército de Israel en el marco de la ofensiva lanzada a finales de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

El viceministro de Petróleo de Irán, Ahmad Zeraatkar, ha indicado que "la producción en esa sección se ha retomado", antes de agregar que se están cumpliendo los plazos fijados para la restauración de las capacidades en el lugar, que debería concluir antes del inicio del invierno, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Asimismo, ha recalcado que "también se han movilizado recursos financieros nacionales para las labores de reconstrucción, con el lanzamiento de cuatro proyectos en el marco de un importante programa de financiación", al tiempo que ha pedido a los consumidores a ahorrar energía mientras continúan estos trabajos.

Los ataques israelíes contra el yacimiento, compartido por Irán y Qatar, tuvieron lugar el 18 de marzo, lo que llevó a Teherán a responder con bombardeos contra instalaciones energéticas en varios países de Oriente Próximo. Las partes alcanzaron en abril un alto el fuego, sin que las negociaciones abiertas entonces hayan derivado en un acuerdo definitivo de paz.