Irán recupera el servicio de mensajería SMS como primer paso para restablecer las comunicaciones

Archivo - Bazar en Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han restablecido el servicio de mensajería de telefonía móvil por SMS como primer paso para recuperar progresivamente los servicios de comunicaciones después de ocho días de apagón total de internet en medio de las multitudinarias manifestaciones que han dejado más de 3.000 muertos, según organizaciones de Derechos Humanos.

La agencia de noticias semioficial Fars ha informado de la recuperación de los servicios SMS después de que las autoridades constataran una "estabilización" de la situación y de la detención de miembros de "organizaciones terroristas" a las que responsabilizan de la violencia en las protestas iniciadas el 27 de diciembre.

Las autoridades han destacado que la suspensión de internet ha "debilitado significativamente la conexión interna de las redes de la oposición en el exterior" y han afectado a las "células terroristas".

Ahora esperan recuperar progresivamente otros servicios de comunicación, incluida la propia conexión a internet. En la siguiente fase se espera que se restablezca el servicio de internet y las aplicaciones de telefonía móvil a nivel nacional. La tercera fase incluye la restauración del servicio de internet a nivel internacional.

Fuentes locales citadas por la televisión qatarí Al Yazira aseguran que plataformas de mensajería iraníes como Eita y Bale han recuperado ya su funcionamiento.