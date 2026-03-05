Irán reivindica un ataque con drones contra la base de EEUU en el norte de Irak

Archivo - Misil lanzado por Irán en unos ejercicios navales en el estrecho de Ormuz. - Europa Press/Contacto/Sepahnews - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Irán ha reivindicado este jueves un ataque con drones contra la base de Estados Unidos en Erbil, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el marco del conflicto desatado por la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en países de la región.

"Hace horas, drones de ataque terrestre del Ejército atacaron la sede de las fuerzas invasoras estadounidenses en Erbil, Irak", ha informado la cadena estatal IRIB, que apunta a "daños significativos" en la base.

Precisamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado la salida de funcionarios estadounidense que no realicen funciones de emergencia y establecido la recomendación de no viajar al país.

A los estadounidenses en Irak les ha pedido evacuar el país, mientras quienes no puedan salir deben estar preparados para refugiarse ante posibles ataques con misiles y drones.