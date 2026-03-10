Irán subraya que "cualquiera que ayude al enemigo" podría ser condenado a muerte en plena ofensiva de EEUU e Israel

Archivo - Bandera de Irán - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han advertido este martes que "cualquiera que ayude al enemigo" podría ser condenado a muerte, en medio de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel en pleno proceso de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"Los que ayuden al enemigo podrían ser condenados a pena de muerte y a una confiscación de propiedades", ha dicho el portavoz del aparato judicial iraní, Asghar Yahangir, quien ha recalcado que también se han emitido advertencias a medios que "hicieron fotos o vídeos" en lugares prohibidos.

Así, ha apuntado que "se han trasladado las advertencias necesarias a algunos medios locales que no cumplieron con las normas de seguridad e hicieron fotos o vídeos en algunos lugares con el propósito de informar", según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "Si pasa de nuevo, habrá medidas legales", ha zanjado.

Las palabras de Yahangir han llegado un día después de que la Fiscalía iraní anunciara que las propiedades de iraníes residentes en el extranjero que "cooperen con el enemigo" y "dañen la seguridad nacional" serán confiscadas por las autoridades.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.