Irán subraya que la muerte del "malvado" senador Lindsey Graham "no causa dolor a ninguna persona libre"

Archivo - El senador republicano estadounidense Lindsey Graham en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Tracy Glantz - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha subrayado este lunes que la muerte del "malvado" senador republicano Lindsey Graham, firme respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aliado de Israel, "no causa dolor a ninguna persona libre", tras su fallecimiento el sábado a los 71 años.

"Nuestro pueblo no guardará luto por una persona cuya filosofía de vida estaba definida por la guerra y la intimidación y que estaba orgulloso de ser el que más apoyaba un genocidio", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en referencia a la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza.

Así, ha manifestado que "para una persona así solo queda un historial oscuro en las mentes de la gente". "La muerte de este malvado senador no causa dolor a ninguna persona libre", ha zanjado durante su rueda de prensa, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Graham habría fallecido por un problema coronario, concretamente una "disección aórtica causada por una aterosclerosis", según un examen preliminar realizado por la oficina del jefe médico forense del distrito de Columbia, Francisco Diaz, quien ha afirmado que aún deben completarse "todas las pruebas toxicológicas y microscópicas".

La muerte de Graham, que desempeñaba el cargo de presidente del Comité Presupuestario del Senado, representa una conmoción para el ala neoconservadora del Partido Republicano-- el senador había aparecido en público el viernes durante una visita a Ucrania-- y queda por ver su impacto en la composición de la Cámara Alta, donde los republicanos tienen una mayoría muy ajustada.