Archivo - El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, interviene durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. - Wu Xiaoling / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Misión Permanente de Irán ante Naciones Unidas ha rechazado de forma categórica las informaciones publicadas por varios medios estadounidenses sobre presuntos planes iraníes para atacar a altos cargos de la Administración de Estados Unidos con una 'bomba sucia', denunciando que forman parte de una "campaña calculada de desinformación" destinada a fabricar pretextos para perpetrar "nuevas agresiones y crímenes de guerra".

"Las recientes y absurdas acusaciones publicadas por 'The New York Times' en relación con las presas de Irán, junto con la narrativa fabricada por la cadena CNN sobre una supuesta 'bomba sucia', forman parte de una campaña calculada de desinformación diseñada para fabricar pretextos para nuevas agresiones y crímenes de guerra", ha señalado la legación diplomática iraní en un comunicado.

Teherán ha negado en su totalidad estas informaciones "infundadas" y ha advertido de que "ninguna cantidad de propaganda o desinformación puede camuflar una agresión, legitimar crímenes de guerra ni absolver a los responsables de cometer tan atroces crímenes".

Asimismo, la misión iraní ante la ONU ha subrayado que cualquier ataque deliberado contra presas civiles e infraestructuras hídricas constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y un crimen de guerra, advirtiendo de que quienes ordenen, planifiquen, autoricen o ejecuten este tipo de acciones "tienen responsabilidad penal y deben rendir cuentas de conformidad con el Derecho Internacional".

"Irán ejercerá con determinación su derecho inherente, de acuerdo con el Derecho Internacional, a defenderse contra cualquier acto de agresión", ha concluido el comunicado.

La reacción de Teherán se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera este martes desde Filipinas de que Irán pagará "un precio como nunca antes ha pagado ningún país" si ataca Washington, en referencia a las filtraciones atribuidas a la Inteligencia estadounidense sobre supuestos planes iraníes para atentar contra miembros del Ejecutivo norteamericano en suelo estadounidense empleando armas químicas o material radiactivo.