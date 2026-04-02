Irán tacha de "insignificantes" los centros de fabricación de misiles atacados por EEUU e Israel y avanza nuevos ataques

Archivo - Bandera de Irán en una imagen de archivo - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha asegurado este jueves que los centros de producción de misiles estratégicos que "los enemigos estadounidenses y sionistas" señalan "haber atacado" son "insignificantes", a la par que ha advertido de futuras acciones "aún más aplastantes, extensas y devastadoras".

"Los centros que creen haber atacado son insignificantes", han remarcado las autoridades del cuartel, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Mehr, en las cuales han anotado que su "producción militar estratégica tiene lugar en ubicaciones de las cuales nunca han tenido conocimiento y a las cuales nunca llegarán".

Asimismo, tras advertir a Estados Unidos e Israel de que su información con relación al "poderío militar" y "equipamiento" de Irán es "incompleta" porque "no saben nada" de sus "amplísimas capacidades estratégicas", la autoridad uniformada del país asiático ha avanzado que "la guerra continuará hasta la humillación permanente, arrepentimiento y rendición del enemigo estadounidense y sionista".

"Como continuación de los fuertes e inimaginables golpes que habéis recibido hasta ahora, esperad nuestras acciones aún más aplastantes, extensas y devastadoras", ha amenazado, antes de instar, seguidamente, a Estados Unidos e Irán a "no esperar haber destruido los centros de producción de misiles estratégicos, drones de largo alcance y de precisión", así como sus "modernos sistemas de defensa aérea y equipamiento especial" porque, ha precisado, "con tal suposición no harán más que agravar el atolladero en el que se han metido".

Las palabras de esta fuerza de seguridad iraní llegan horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya pronunciado un discurso a la nación en el que ha manifestado que Washington está "a punto" de cumplir "todos" sus objetivos militares contra Teherán, a la par que ha avanzado una nueva oleada de "fuertes" ataques durante las próximas "dos o tres semanas".

En ese mismo mensaje, en el cual el inquilino de la Casa Blanca ha calificado de "prácticamente diezmado" el estado actual en que se encuentra la república islámica, tras la ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero contra Irán, Trump ha amenazado con que si no se alcanza un acuerdo "en este tiempo", atentará contra "todas y cada una de sus infraestructuras eléctricas".