Irlanda da el primer paso para eliminar el periodo de reflexión obligatorio de tres días para abortar

El primer ministro irlandés, Micheal Martin - Liam Mcburney/PA Wire/dpa

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento irlandés ha aprobado un proyecto de ley impulsado por el opositor partido del Sinn Féin, para eliminar el periodo de reflexión obligatorio de tres días de reflexión para abortar tras la legalización constitucional del aborto en referéndum en 2018.

El proyecto de ley se aprobó el miércoles por la noche con 86 votos a favor frente a 70 en contra, entre ellos los de varios miembros del actual gabinete irlandés, como el ministro de Justicia, Jim O'Callaghan; el ministro de Vivienda, James Browne o la ministra de Infancia, Norma Foley.

La medida, que sí ha contado con el voto favorable del primer ministro, Micheál Martin --quien lidera la coalición conformada por el conservador Fianna Fáil y el centroderechista Fine Gael-- será ahora presentada ante una comisión y se espera que se convierta en ley a finales de este año, según recogen varios medios irlandeses.

Los diputados de la coalición han tenido libertad de voto para rechazar o respaldar el proyecto. Según la normativa vigente, existe un período de espera obligatorio de tres días entre el momento en que una mujer solicita abortar, hasta las 12 semanas de gestación, y el momento en el que puede acceder a la correspondiente medicación.

Esta disposición fue aprobada antes del referéndum de 2018 para obtener el apoyo de los votantes que no estaban seguros de legalizar el aborto. Irlanda aprobó en referéndum la derogación de la enmienda antiabortista de la Constitución con un 66,4% de los votos, que solo autorizaba la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida de la madre corriera peligro.

La octava enmienda de la Constitución, aprobada en 1983, consagraba el derecho a la vida tanto de la mujer gestante como del feto, lo que limitó hasta entonces la aprobación de leyes en un país que tradicionalmente ha sido considerado uno de los más conservadores del continente europeo.