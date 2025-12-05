Irlanda investiga el avistamiento de drones durante el aterrizaje del avión de Zelenski en Dublín

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su visita oficial a Irlanda (archivo) - Europa Press/Contacto/Natalia Campos

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Irlanda ha confirmado este viernes la apertura de una investigación en torno al avistamiento de drones no identificados sobre la capital, Dublín, coincidiendo con el aterrizaje del avión que trasladaba al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para su visita oficial de esta semana al país europeo.

"La Unidad Especial de Detectives (SDU) está investigando este asunto", ha indicado un portavoz de la Garda Síochána en declaraciones concedidas a Europa Press. "Como parte de ello, la SDU mantendrá contactos con las Fuerzas de Defensa y los socios internacionales de seguridad", ha agregado.

Según las informaciones recogidas por el diario irlandés 'The Irish Times', un buque de la Armada irlandesa detectó cinco drones operando cerca de la ruta aérea del avión que trasladaba a Zelenski a su llegada a Dublín a última hora del lunes, en la primera visita de Estado de un presidente de Ucrania a Irlanda desde que se establecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Los aparatos fueron localizados cerca de las costas de Howth, en un momento había sido declarada una zona de prohibición de vuelo sobre la capital irlandesa. Fuentes citadas por el citado diario indicaron que estos sobrevuelos no supusieron un peligro para el avión del presidente ucraniano, que no se ha pronunciado por ahora sobre el suceso.