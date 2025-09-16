Israel acusa por carta a Von der Leyen de actuar de "mala fe" y sin respetar trámites con sus medidas

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha recriminado por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que plantee la suspensión parcial del acuerdo comercial entre la UE e Israel, al considerar que ha actuado de "mala fe" y sin respetar los plazos y protocolos establecidos para este tipo de medidas.

Una día antes de que el Colegio de Comisarios adopte un paquete de medidas relativas a Israel como represalia por la ofensiva militar en la Franja de Gaza, Saar ha advertido de que "la presión mediante sanciones no funcionará" y ha tildado de "profundamente preocupante" que Von der Leyen siga adelante con unas medidas que, a su juicio, "empoderan en la práctica a una organización terrorista" como Hamás.

"Constituye un claro intento de perjudicar a Israel mientras seguimos librando una guerra impuesta por el ataque terrorista del 7 de octubre", ha lamentado Saar, que ha acusado a la jefa del Ejecutivo comunitario de actuar en contra del "espíritu" del acuerdo al tratar de adoptar medidas "sin previo aviso" ni consultas en el marco del Consejo de Asociación.

Saar, que incluye en copia de la carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, y a los ministros de Exteriores de los Veintisiete, ha asegurado que la propuesta de Von der Leyen "está repleta de falsas acusaciones y lagunas legales" e "ignora por completo la información proporcionada por Israel".

Considera "obsceno" que Bruselas acuse a Israel de violar los Derechos Humanos, ya que, según Saar, respeta en todo momento el Derecho Internacional, y le recuerda que cualquier decisión en materia comercial "requiere de unanimidad", es decir, del visto bueno de los 27 Estados miembros del bloque.

"La presidenta y la UE intentan sortear sus propias reglas para adoptar por motivos políticos una medida de política exterior", ha señalado el jefe de la diplomacia israelí, que se ha remontado al Holocausto para apelar a la "responsabilidad histórica europea" con el pueblo judío.

Junto al plan para suspender el acuerdo comercial, Von der Leyen anunció también la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas, así como sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos o la creación de un Grupo de Donantes para Palestina que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza.