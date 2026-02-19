La secretaria general adjunta de la ONU pide avances "concretos" para una vía política "creíble" en Gaza

Archivo - La secretaria general adjunta de la ONU, Rosemary DiCarlo - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta de la ONU, Rosemary DiCarlo, ha pedido este miércoles avances "concretos" hacia una vía política "creíble" en la Franja de Gaza, advirtiendo de que "no está asegurado ni es indefinido" un futuro diferente para el enclave palestino, en la víspera del primer encuentro de la Junta de Paz propuesta por Estados Unidos.

"Este es un momento crucial en Oriente Próximo. Tras años de conflictos devastadores y un inmenso sufrimiento humano, se abre una oportunidad que podría permitir a la región avanzar en una dirección diferente. Pero esa oportunidad no está asegurada ni es indefinida. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas, tanto por las partes como por los miembros de este Consejo, determinarán si se mantiene", ha declarado durante una sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

DiCarlo ha valorado el encuentro de este jueves en Washington D.C. de la Junta de Paz ideada por el presidente Donald Trump como "un paso importante" para el futuro de Gaza, pero ha emplazado a sus miembros a dirigir sus esfuerzos a "consolidar el alto el fuego en Gaza y aliviar el sufrimiento de la población".

"Necesitamos avances concretos hacia la estabilización y la recuperación, de conformidad con el Derecho Internacional, para sentar las bases de una paz duradera (...) Tenemos la responsabilidad de trabajar colectivamente para aplicar la fase II del alto el fuego en Gaza y avanzar en los esfuerzos hacia una vía política creíble que conduzca a una solución negociada de dos Estados", ha reclamado, incluyendo la desmilitarización del enclave, el desarme del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "el establecimiento de medidas de seguridad que faciliten las importantes tareas de transición del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG)".

Asimismo, la secretaria general adjunta de Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de "aumentar considerablemente la entrada de ayuda" humanitaria en la Franja, lo que "es esencial para una recuperación y reconstrucción inclusivas y dirigidas por los palestinos".

En este sentido, si bien ha celebrado los "avances alentadores" desde la entrada en vigor de la tregua en octubre del pasado año, ha lamentado que "la gran mayoría de la población de Gaza sigue desplazada y soportando condiciones de vida extremadamente duras" y ha denunciado que las operaciones humanitarias siguen sufriendo "graves restricciones".

"A pesar del alto el fuego, Gaza todavía no está en paz", ha señalado al tiempo que ha alertado de que "en las últimas semanas, el Ejército israelí ha intensificado sus ataques en Gaza, impactando zonas densamente pobladas y matando a decenas de palestinos". Cabe recordar que, de acuerdo a las autoridades gazatíes, más de 600 los palestinos han sido asesinados a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el acuerdo.

DiCarlo ha tenido palabras asimismo para Cisjordania, donde "la situación se está deteriorando rápidamente", con operaciones israelíes a gran escala, "frecuentemente con fuego real (...) y acompañadas de ocupaciones de viviendas, detenciones masivas, restricciones de movimiento y repetidos desplazamientos de familias palestinas, especialmente en el norte" de los territorios palestinos ocupados.

Así, ha aprovechado para condenar la reciente decisión del gabinete de seguridad israelí de autorizar una serie de "medidas coercitivas y la transferencia de autoridad en las zonas A y B de la Cisjordania ocupada", alertando del riesgo de la "peligrosa expansión de los asentamientos israelíes" en los territorios palestinos.

Por ello, ha considerado que "no podemos permitirnos medidas a medias en esta delicada coyuntura para la región". "El Plan Integral liderado por Estados Unidos debe implementarse plenamente, junto con medidas urgentes para desescalar y revertir la peligrosa trayectoria en la Cisjordania ocupada", ha insistido, antes de reafirmar el compromiso "firme" de la ONU con la solución de dos Estados para palestinos e israelíes.