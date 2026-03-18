Israel adelanta que bombardeará durante las próximas horas los puentes sobre el río Litani, en el sur de Líbano

Un edificio dañado por un bombardeo del Ejército de Israel contra Tiro, en el sur de Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Sally Hayden

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha adelantado este miércoles que bombardeará durante las próximas horas los puentes sobre el río Litani, en el sur de Líbano, en lo que describe como "Una ofensiva amplia y precisa" contra el partido-milicia chií Hezbolá, al tiempo que ha reiterado sus exigencias a la población para que evacue la zona y se dirija hacia el norte.

"Debido a las actividades de Hezbolá y al traslado de elementos terroristas al sur de Líbano bajo la cobertura de la población civil, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se ven obligadas a llevar a cabo una ofensiva amplia y precisa contra las actividades terroristas de Hezbolá", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, a través de un mensaje en sus redes sociales.

"En consecuencia, y para impedir el traslado de refuerzos y equipo de combate, el Ejército tiene previsto atacar los puentes sobre el río Litani a partir del mediodía de hoy", ha subrayado. "Por su seguridad, debe continuar moviéndose hacia el área al norte del río Zahrani --situado aún más al norte del río Litani-- y abstenerse de cualquier movimiento hacia el sur que pueda poner en peligro su vida", ha zanjado.

El Ejército israelí ya bombardeó recientemente un puente sobre el río Litani, mientras que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, amenazó la semana pasada con destruir "infraestructura nacional" supuestamente usada por Hezbolá como "precio" a pagar por las autoridades de Líbano por no lograr el desarme del grupo.

Las autoridades libanesas han elevado a más de 900 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel, que ha desplegado además militares en varias zonas en el sur de Líbano en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.