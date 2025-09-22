Israel agradece a la oposición australiana que ponga fin al reconocimiento de Palestina si gobierna

Archivo - Sussan Ley, líder de la oposición australiana. - AAPIMAGE / DPA - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha agradecido este lunes a la líder de la oposición en Australia, Sussan Ley, su compromiso para tumbar el reconocimiento de Palestina en caso de que gobierne.

Saar ha mantenido una conversación telefónica con la líder del conservador Partido Liberal en la que le ha agradecido su postura contraria a la decisión del Gobierno australiano de formar parte de una última lista de países, en la que están incluidos Reino Unido y Canadá, que ha decidido reconocer el Estado de Palestina.

"Le expresé nuestro reconocimiento por oponerse a la reciente decisión del Gobierno de Australia y por su anuncio de que, si hubiera un cambio de gobierno en Australia, esta decisión sería revertida", ha escrito Saar en X.

Saar ha contado que ha informado a la líder de la oposición australiana tanto de los "objetivos de Israel en la guerra de Gaza", como de los "importantes esfuerzos" para permitir la entrega de ayuda humanitaria en medio de unas "condiciones difíciles".

La breve nota finaliza con una invitación de Saar a Ley para que visite Israel, además de con un nuevo reproche hacia las autoridades de Canberra. "Israel es muy consciente de sus numerosos amigos en Australia y distingue entre el Gobierno y el pueblo australiano", ha dicho.