Israel amenaza a Irlanda con "pagar el precio" si prohíbe las importaciones desde territorios ocupados

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha amenazado a Irlanda con "pagar el precio" si finalmente el Dáil Éireann --el Parlamento irlandés-- aprueba la prohibición de importar productos israelíes desde los territorios palestinos ocupados en Cisjordania y Jerusalén Este.

"Es antisemita. Si la aprueban, Irlanda pagará el precio", ha amenazado el ministro de Exteriores israelí, quien ha dicho que ya trabajan para tomar "medidas duras" en represalia. "No se puede seguir poniendo la otra mejilla", ha afirmado.

Saar ha incidido en el supuesto antisemitismo de la propuesta que no ha de empezar a debatirse hasta después del receso de verano, ya que "se basa en el lugar de residencia de los judíos", según recoge 'The Times of Israel'.

Esta semana, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento irlandés celebró una sesión para debatir su proyecto de ley sobre los Territorios Ocupados, que, en caso de salir adelante se convertirá en la primera prohibición de este tipo que surge del seno de un Estado miembro de la Unión Europea.

Irlanda se ha mostrado como uno de los más críticos Estados de la Unión Europea contra el desarrollo de la campaña militar que Israel lanzó contra la Franja de Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

En diciembre de 2025, Israel decidió cerrar su Embajada en Dublín, después de que Irlanda aprobara unirse al caso por genocidio sobre la población palestina en Gaza presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Desde entonces, Israel no ha escatimado en ataques e insultos a las autoridades de Irlanda, que junto a España, Eslovenia, o Luxemburgo, ha pedido a la Unión Europea revisar sus acuerdos de asociación con Israel en base al artículo 2 que versa sobre el respeto a los Derechos Humanos.