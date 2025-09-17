Israel amenaza con responder a la UE si aprueba la propuesta de sanciones

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno israelí ha advertido de que adoptará medidas de represalia si la UE finalmente aprueba el paquete de sanciones propuesto este miércoles por la Comisión Europea, ya que considera que se trata de medidas "distorsionadas" en términos tanto políticos como "morales".

"Las medidas contra Israel recibirán la respuesta correspondiente. Esperamos no tener que tomarla", ha afirmado en redes sociales el ministro de Exteriores, Gideon Saar, que la víspera ya dirigió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para pedirle 'in extremis' que no siguiese adelante.

Los castigos anunciados desde Bruselas, según Saar, "perjudicarán los intereses de la propia Europa". Israel, ha añadido, "seguirá luchando con la ayuda de sus amigos en Europa frente a los intentos de dañarlo mientras libra una guerra existencial".

La propuesta de la Comisión Europea incluye la suspensión de algunas disposiciones del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel que, en la práctica, supondrá la reintroducción de aranceles y la suspensión de fondos pero no romperá las relaciones comerciales. También plantea sanciones a los ministros ultraderechistas Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, a colonos israelíes violentos y a una decena de dirigentes de Hamás.

La aprobación queda sujeta al apoyo de una mayoría cualificada de los Veintisiete. La Alta Representante de la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha alegado en una comparecencia que el "objetivo no es castigar a Israel sino mejorar la situación humanitaria en Gaza", "insostenible".