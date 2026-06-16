Israel anuncia la anulación los Acuerdos de Hebrón y quita competencias a las autoridades palestinas locales

Archivo - Imagen de archivo de militares israelíes en Cisjordania. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha anunciado este martes la cancelación de los Acuerdos de Hebrón, firmados en 1997 en el marco de los Acuerdos de Oslo, lo que implica arrebatar competencias a las autoridades palestinas en esta ciudad cisjordana, también sobre planificación y construcción.

"He anulado los Acuerdos de Hebrón", ha dicho Smotrich, uno de los representantes del ala dura del Gobierno de Benjamin Netanyahu, antes de resaltar que "esto implica que muchas competencias sobre Hebrón y sus lugares santos, incluida la Tumba de los Patriarcas, ya no están en manos de la alcaldía terrorista de Hebrón".

"Vuelven totalmente a ser responsabilidad total del Estado de Israel", ha resaltado en un mensaje en redes sociales, en el que ha destacado que "esto es mucho más que un paso a nivel de planificación". "Es una enmienda histórica", ha defendido, antes de defender la "revolución" de "regular los asentamientos, reforzar la gobernanza y profundizar la soberanía israelí en Judea y Samaria", refiriéndose a Cisjordania por su nombre bíblico.

Así, ha incidido en que "los asentamientos en Judea y Samaria suponen el cinturón de seguridad del Estado de Israel" y ha agregado que "cualquiera que mire desde la zona de Hebrón hacia las planicies costeras entiende bien que Judea y Samaria no es una periferia distante".

El anuncio de Smotrich ha sido inmediatamente condenado por la Presidencia palestina, que ha alertado de la "gravedad" del paso de Israel, que afecta también a la mezquita Abraham --conocida por los judíos como Tumba de los Patriarcas--, parte de la Ciudad Vieja de Hebrón, reconocida en 2017 como patrimonio palestino de la humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La Presidencia palestina ha subrayado que esta medida afecta al estatus político y legal de Hebrón y a los acuerdos bilaterales al respecto, antes de reiterar que estos pasos son "rechazados y condenados" y que suponen una violación del Derecho Internacional, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

Por ello, ha reclamado a la comunidad internacional, y especialmente a Estados Unidos, que intervenga "inmediatamente" para que Israel dé marcha atrás, antes de incidir en que este paso "socava" un posible proceso de negociaciones para materializar la solución de dos Estados, respaldada internacionalmente pero rechazada por el Gobierno de Netanyahu.

EL ACUERDO DE HEBRÓN

El Acuerdo de Hebrón, también conocido como Protocolo de Hebrón, fue firmado bajo supervisión de Estados Unidos en enero de 2017 por Israel --representado por Netanyahu, entonces también primer ministro-- y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), encabezada entonces por Yaser Arafat.

El documento contemplaba el repliegue parcial de las tropas israelíes de Hebrón, en línea con lo pactado en los Acuerdos de Oslo, dejando cerca del 80% de la ciudad bajo control palestino, con el resto en manos de Israel, si bien también en esta zona hay una mayoría de población palestina, con enclaves de colonos judíos.

De esta forma, Israel mantuvo el control de seguridad en la segunda zona, conocida como H2 --incluida la Tumba de los Patriarcas--, si bien las competencias civiles, también sobre planificación y construcción en este área quedaron en manos de las autoridades palestinas.

En este sentido, Smotrich ha subrayado durante un acto sobre el establecimiento de un nuevo asentamiento en Hebrón que "durante muchos años, una de las cláusulas más absurdas de los Acuerdos de Oslo seguía en pie, haciendo que las autoridades sobre los asentamientos judíos de Hebrón dependieran de la alcaldía terrorista de Hebrón".

El paso, aprobado a última hora del lunes por el Alto Consejo de Planificación --el organismo que supervisa la construcción de asentamientos en Cisjordania--, llega tras una decisión aprobada de forma preliminar por el gabinete de seguridad el 8 de febrero, a iniciativa de Smotrich, según ha recogido el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'.

La ciudad de Hebrón es uno de los epicentros del conflicto, marcado durante los últimos meses por la aceleración de la construcción de asentamientos e incautación de terrenos por parte de Israel, en medio de un repunte de las incursiones de las fuerzas de seguridad y los ataques por parte de colonos contra población palestina.

De hecho, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó el viernes de que la violencia por parte de colonos israelíes en Cisjordania ha llegado a sus máximos históricos en este 2026, con más de mil ataques con víctimas o daños materiales en lo que va de año, impactando a más de 230 comunidades y desplazando a más de 2.000 palestinos.

Este tipo de incidentes ha repuntado desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Hamás, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.

CONDENA DE HAMÁS

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha advertido del "peligro" de las medidas anunciadas por Smotrich y ha resaltado que las mismas "suponen una escalada sin precedentes a nivel político y sobre el terreno con el objetivo de ahondar en la ocupación e imponer su control y materializar el robo de tierras en Cisjordania".

"Estos pasos extremos por parte de los sionistas constituyen un intento desesperado por expandir el control sobre la ciudad de Hebrón y sus alrededores, en el marco de un proyecto colonial destinado a imponer la soberanía sionista sobre toda Cisjordania y a otorgar una supuesta legitimidad a los asentamientos, así como a acelerar las operaciones de anexión y desplazamiento", ha denunciado.

El grupo ha incidido en que "todas estas medidas e intentos no lograrán cambiar la realidad histórica y geográfica en la gobernación de Hebrón, marcada por una identidad y afiliación palestina profundamente arraigada", al tiempo que ha insistido en que "Hebrón y todas las tierras palestinas ocupadas resistirán a los proyectos de judaización".

"Las decisiones de la ocupación no dan ninguna legitimidad a la presencia de asentamientos coloniales", ha argüido Hamás, que ha hecho un llamamiento a la población palestina para que "refuerce su apego a la tierra y los principios nacionales e incremente todos los medios de confrontación y activismo en rechazo a los planes de anexión y asentamiento".

En esta línea, ha reclamado a los palestinos que "activen todas las formas de resistencia para hacer frente a estas políticas agresivas" por parte de Israel, al tiempo que ha solicitado a la comunidad internacional, incluida Naciones Unidas, a "asumir sus responsabilidades legales y morales" y "adoptar medidas urgentes para detener las políticas de la ocupación fascista, que desprecian los derechos, convenciones y todas las normas y leyes internacionales".

Horas antes del anuncio de Smotrich, Hazem Qasem, portavoz del grupo islamista palestino, había criticado a la Autoridad Palestina por "mantener una posición de espera en lo relativo a la Franja de Gaza y otros asuntos nacionales".

"Pedimos al presidente, Mahmud Abbas, que ordene a todos los componentes de la Autoridad Palestina a que abandonen este juego de espera y adopten pasos concretos para hacer frente a los pasos de la ocupación, ya sea en Gaza, en Cisjordania o en Jerusalén", ha dicho, tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'.