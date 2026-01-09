Israel anuncia al diplomático búlgaro Nicolai Mladenov como futuro director de la Junta de Paz para Gaza

El futuro director de la Junta de Paz para Gaza, Nicolai Mladenov, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha anunciado al diplomático búlgaro Nicolai Mladenov como el futuro director de la llamada Junta de Paz para Gaza, el organismo internacional designado por Naciones Unidas para supervisar provisionalmente la administración y reconstrucción de posguerra en Gaza.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha realizado el anuncio tras el encuentro celebrado durante la tarde del pasado jueves en Jerusalén entre el mandatario y Mladenov, "quien se convertirá en el director de la Junta de Paz" para el enclave palestino, según reza el comunicado.

Mladenov, antiguo ministro de Exteriores y Defensa de Bulgaria, actuó como el enviado especial de la ONU para las negociaciones de paz en Oriente Próximo de 2015 a 2020. Previamente, se desempeñó como representante especial de la ONU para su misión de asistencia en Irak, la UNAMI.

Su nombre apareció en el escándalo de los Papeles de Pandora como propietario beneficiario de una compañía 'offshore' llamada Afron Enterprises en el paraíso fiscal de las Seychelles. Mladenov negó las acusaciones y dijo que fundó la firma para desarrollar una práctica de consultoría que nunca operó debido a su participación en la ONU.

Mladenov, como director general de la junta, se encargará de gestionar la situación sobre el terreno y de informar de la evolución de los acontecimientos al presidente de Estados Unidos (y presidente de esta junta), Donald Trump. Su organismo, cabe recordar, operará bajo el mandato de la Resolución 2803 de la ONU , que establece también el despliegue de la llamada Fuerza Internacional de Estabilización, todavía en preparativos, y el establecimiento de la Comisión Administrativa Palestina, un "gobierno en funciones" de tecnócratas palestinos que responderán ante la junta internacional.

Si la reunión con Netanyahu de este pasado viernes abordó, según la oficina del primer ministro, el todavía pendiente proceso de desmilitarización del movimiento palestino Hamás, este viernes Mladenov ha tratado con el vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, la importancia de que Israel deje de violar el alto el fuego en vigor en el enclave y permita sin ningún tipo de restricciones la entrada de ayuda, según la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

Al Sheij ha reiterado ante Mladenov que la Autoridad Palestina debe estar necesariamente vinculada de alguna forma "por soberanía y legitimidad" con el futuro gobierno de tecnócratas a pesar de que EEUU ha manifestado abiertamente su rechazo a que Hamás o la AP formen parte del futuro político de Gaza.