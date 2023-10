Israel anuncia el fin de los avisos previos a los bombardeos en la Franja de Gaza

Daños provocados por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes han anunciado este lunes que no recurrirán obligatoriamente a los avisos antes de un bombardeo en la Franja de Gaza, como venía siendo habitual hasta ahora.

Antes del lanzamiento de las bombas, las fuerzas israelíes avisaban a los habitantes de una zona mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas o el "golpe de techo", una pequeña detonación sobre el edificio objetivo.

"Se va a utilizar (el aviso) en determinadas circunstancias", pero "Israel ya está evacuando a la mayoría de la población (de Gaza) de las zonas terroristas y está atacando allí", ha explicado una fuente militar citada por el diario 'The Times of Israel'.

El objetivo es "quitar a Hamás la capacidad y la motivación de hacer daño a Israel". "Es una definición muy amplia y nuestra interpretación de la misma no va a ser limitada. No queremos definirla más, pero (Gaza) no será Hamastán", ha advertido.

La fuente ha advertido además que seguirán con los ataques contra los objetivos terroristas "aún a riesgo de hacer daño" a los israelíes que han sido apresados y llevados como rehenes a Gaza.

Israel cuenta con "información de inteligencia precisa" sobre la localización de los rehenes y "por supuesto" intentará evitar atacar esas ubicaciones, pero mientras no haya información en ese sentido "atacaremos todos los objetivos de Hamás", ha asegurado.

Las milicias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) traspasaron la valla fronteriza de la Franja de Gaza e irrumpieron en territorio israelí en la mañana del pasado sábado bajo la cobertura de miles de cohetes lanzados desde el enclave.

El balance hasta ahora refleja más de 800 israelíes muertos y 560 fallecidos en la Franja de Gaza por los ataques de represalia de las Fuerzas Armadas israelíes, mientras que los heridos se cuentan por millares.