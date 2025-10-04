Israel anuncia la "implementación inmediata" de la primera fase del plan de Trump para Gaza

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha anunciado la puesta en marcha del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) haya anunciado este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino.

"Tras la respuesta de Hamás, Israel se prepara para la implementación inmediata de la primera etapa del plan del presidente Trump para la liberación inmediata de todos los rehenes", ha informado la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado de prensa.

En la misma nota, las autoridades hebreas han asegurado que continuarán trabajando "en plena cooperación" con la Casa Blanca "para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que son consistentes con la visión del presidente Trump".