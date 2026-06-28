Israel anuncia que ha matado a tres comandantes de Hamás en bombardeos contra el centro de Gaza

Imagen de archivo de militares israelíes en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Mohammed Nasser

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado que ha matado a tres comandantes de las milicias de Hamás, entre ellos un alto responsable de su "fuerza naval" en un ataque aéreo efectuado el viernes en el centro de la Franja de Gaza.

El "comandante naval" ha sido identificado como Mansur Shahtout, "eliminado mientras se desplazaba" junto a los otros dos comandantes en un vehículo que acabó alcanzado por un proyectil israelí.

En las últimas horas Israel también ha anunciado la muerte de otro alto responsable de Hamás, Abdelrramán Maher Abdelkarim Ziyada, presuntamente implicado en la incursión de las milicias palestinas en Israel el 7 de octubre de 2023, detonante de la guerra de Gaza.

También ha muerto en otro ataque israelí Kamal Mohamed Hamdan Nayar, el jefe de la Unidad de Túneles en el sector de Jan Yunis (sur de Gaza) del ala militar de Hamás, según el Ejército israelí.

El Ejército israelí ha informado también de la muerte el pasado jueves de Walid Haniye, sobrino del ex primer ministro palestino y líder de Hamás Ismail Haniye. Walid Haniye fue, según Israel, comandante de un pelotón de la Fuerza Nukba, las fuerzas especiales de Hamás, durante el ataque contra suelo israelí del 7 de octubre de 2023. En el momento del ataque israelí que acabó con su vida era el 'número dos' de la Fuerza Nukba.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, controlado por Hamás, ha informado este domingo de que son ya 1.041 los muertos y 3.372 los heridos desde la entrada en vigor del último alto el fuego, el 11 de octubre de 2025, tras sumar tres muertos y 43 heridos en las últimas 24 horas.

En total, desde la escalada iniciada el 7 de octubre de 2023 son 73.045 los fallecidos y 173.480 los heridos en ataques israelíes sobre el enclave palestino.