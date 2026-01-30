Israel anuncia que ha matado a tres milicianos palestinos entre nuevos bombardeos en el centro y sur de Gaza

Imagen de archivo de pacientes en el hospital de Al Shifa (Gaza) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado la muerte de tres milicianos palestinos en un ataque efectuado en el sur de la Franja de Gaza, escenario de un segundo bombardeo que ha dejado otros dos palestinos muertos, esta vez en la costa central del enclave.

El ataque del sur ha ocurrido en Rafá donde, según un comunicado del Ejército israelí, ocho "terroristas" palestinos fueron identificados mientras "emergían de una infraestructura subterránea" en el este de la ciudad.

"Inmediatamente después de la identificación, la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la División de Gaza atacó y eliminó a tres de los terroristas", según ha hecho saber el Ejército.

Por otro lado, fuentes locales han informado a la agencia de noticias palestina Sanad de la muerte de dos palestinos en otro ataque israelí ocurrido este viernes al este del gran campo de desplazados de Al Mauasi, en la costa gazatí.

El bombardeo ha alcanzado a un grupo de personas reunidas cerca de la rotonda de Abu Namous, según estas fuentes sobre un ataque que ha dejado además un número todavía indeterminado de heridos. Israel todavía no se ha pronunciado al respecto.