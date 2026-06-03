Israel anuncia la muerte de un alto cargo de Yihad Islámica en un ataque contra el sur de la Franja de Gaza

Archivo - Escena de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, devastada por los ataques de Israel - Europa Press/Contacto/Ramzi Abu Amer - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de un alto cargo de Yihad Islámica en un ataque efectuado en la víspera contra el sur de la Franja de Gaza, si bien hasta el momento no hay confirmación por parte de la milicia palestina.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha identificado a la víctima del bombardeo como Ahmed Abú Mughizib, al que ha descrito como "jefe de una célula de lanzamiento de cohetes de la organización terrorista Yihad Islámica".

Así, ha asegurado en sus redes sociales que Mughizib "actuaba para promover planes terroristas contra el Ejército israelí y los ciudadanos del Estado de Israel, participó en la promoción de intentos de contrabando hacia la Franja de Gaza y fue eliminado tras suponer una amenaza inmediata" para las fuerzas israelíes.

Las FDI han indicado además que durante la noche del martes "atacaron a varios terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el centro de la Franja de Gaza a los que también acusan de promover "planes terroristas" contra las tropas israelíes desplegadas en el enclave palestino.