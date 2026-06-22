Israel anuncia la muerte de cuatro presuntos miembros de Hamás en ataques contra el norte de Gaza

Palestinos alrededor de un vehículo atacado por Israel en ciudad de Gaza - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han anunciado este lunes la muerte de cuatro miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), abatidos este fin de semana en el norte de la Franja de Gaza, incluido uno al que acusan del secuestro de rehenes en los ataques contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

El Ejército y la agencia de seguridad nacional de Israel, el Shin Bet, han indicado en un comunicado conjunto que atacaron el norte del enclave palestino el pasado sábado y "abatieron a Sabai Zuhair Abd al Hamid Abu Hasna", que describen como "terrorista de Nujba" --fuerzas de élite de las milicias de Hamás-- que "participó en el secuestro de Omar Shem Tov", retenido en el festival de música Nova, uno de los epicentros de los ataques palestinos del 7 de octubre, y liberado en febrero de 2025 como parte del proceso de intercambio de prisioneros en un primer alto el fuego pactado con Israel.

"Abu Hasna participó durante toda la guerra en la colocación de explosivos y recientemente intentó promover complots terroristas contra las fuerzas de las FDI que operan en la zona", han agregado en un comunicado en redes sociales, donde han anunciado asimismo que "tres terroristas armados de Hamás fueron abatidos" este fin de semana en la misma zona.