Netanyahu enmarca el asesinato de Lariyani en el plan de "desestabilización" para el "derrocamiento" del Gobierno iraní

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo. - Haim Zach/GPO/dpa - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha enmarcado este martes el asesinato del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, en el plan de para "socavar el régimen" iraní de cara a "dar a la población la oportunidad de derrocarlo", después de que las autoridades israelíes anunciaran la muerte del antiguo asesor de seguridad del fallecido líder supremo, el ayatolá Alí Lariyani, y la del jefe de la fuerza paramilitar Basij, sin que Teherán se haya pronunciado oficialmente al respecto.

"Esta mañana hemos eliminado a Alí Lariyani", ha dicho Netanyahu, quien ha asegurado que el político era "el jefe de la Guardia Revolucionaria, un grupo de mafiosos que dirige Irán en la práctica". "Junto a él ha sido eliminado el comandante de los Basij --en referencia a Golamreza Soleimani--. Son ayudantes de mafiosos que aterrorizan a la población en las calles de Teherán y otras ciudades iraníes", ha manifestado.

"Estamos socavando a este régimen con la esperanza de dar al pueblo iraní una oportunidad para derrocarlo. No pasará de golpe, y no pasará de forma sencilla. Si persistimos, les daremos la oportunidad de tomar el destino con sus manos", ha señalado, según un comunicado publicado por su oficina.

Asimismo, Netanyahu ha asegurado que Israel "está ayudando a los amigos estadounidenses en el golfo (Pérsico)", al tiempo que ha apuntado que hay "cooperación" entre ambos países "a través de ataques indirectos y directos" con el objetivo de "crear una presión inmensa sobre el régimen iraní". "Habrá muchas más sorpresas", ha sostenido.

"Lo más importante para ganar una guerra es la determinación. Determinación, determinación, determinación. Determinación por parte de los líderes, los comandantes y el pueblo. Estamos decididos a ganar y lograremos estos objetivos", ha esgrimido Netanyahu, quien ha incidido en que el país "está logrando hitos históricos".

"Con ayuda de Dios, hemos llegado a un punto en el que, después de estar al borde del abismo el 7 de octubre (de 2023), ahora somos una potencia formidable, casi una potencia mundial, que combate hombro con hombro con su amigo, la superpotencia mundial", ha argüido, en referencia a Estados Unidos.

En este sentido, ha reseñado que "esto ya es un logro enorme ante todas las amenazas". "¿Qué otro país tiene estas capacidades? Todos están siendo atacados. ¿Quién tiene nuestras fortalezas, las alianzas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la Fuerza Aérea y una nación firme? Permaneced fuertes", ha reclamado.

Netanyahu ha prometido además "ayuda" a la población, incluidas compensaciones por los daños causados por los contraataques iraníes. "Ayudaremos al norte y ayudaremos a todos los que lo necesiten, como hicimos durante la operación 'León Ascendente' --en referencia a la ofensiva contra Irán en junio de 2025-- y la pandemia de COVID-19. Lo haremos aún más firmemente esta vez", ha zanjado.

Las autoridades de Irán no han confirmado por ahora la muerte de Lariyani ni la de Soleimani. En la cuenta de Lariyani en redes sociales ha sido publicada una carta manuscrita firmada por él mismo, en recuerdo de los muertos en el ataque estadounidense con la fragata 'Dena' frente a las costas de Sri Lanka, si bien no hace mención alguna al ataque, por lo que no sirve para aclarar si sigue con vida.

Lariyani era asesor de seguridad de Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en los primeros compases de la ofensiva estadounidense-israelí, y figuraba por lo tanto como una de las personas más influyentes en la cúpula de Irán, ahora encabezado por Mojtaba Jamenei, nombrado el 8 de marzo como nuevo líder supremo del país.