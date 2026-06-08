Israel anuncia la reapertura del paso de Rafá y la reanudación de las clases

Paso fronterizo de Rafá (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes han anunciado este lunes que reabrirán el martes el paso de Rafá que comunica la Franja de Gaza con Egipto y que las escuelas reabrirán también este martes tras el levantamiento de las restricciones impuestas ante el lanzamiento de misiles desde Irán sobre territorio israelí.

"Conforme a la evaluación operativa de la situación y la retirada de las restricciones de seguridad en Israel, se ha decidido que se reabrirá el paso de Kerem Shalom mañana martes para la entrada gradual de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. También reabrirá el paso de Rafá para el tránsito limitado de personas en ambas direcciones", ha informado la oficina del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), dependiente del Ministerio de Defensa israelí.

El COGAT ha destacado que el paso de personas se reanuda bajo las estrictas condiciones instauradas tras el alto el fuego, que entró en vigor en octubre de 2025 y que ha propiciado la salida de apenas 840 heridos y enfermos del listado de 20.000 personas elaborado por las autoridades gazatíes que obra en poder de Israel para su revisión de seguridad.

"El COGAT seguirá permitiendo y facilitando la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza conforme a los acuerdos vigentes y proporcionará una respuesta humanitaria según la evaluación de la situación y las necesidades identificadas por Naciones Unidas y las organizaciones internacionales", ha asegurado.

Por otra parte, el Ministerio de Educación israelí ha informado de que se retomarán las clases presenciales este martes tras el levantamiento de las restricciones impuestas por el Mando del Frente Interior en respuesta a los ataques iraníes. Sin embargo, en las localidades cercanas a la frontera con Líbano las clases se realizarán cerca de refugios.