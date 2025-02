Israel aplaude la decisión de Trump de sancionar al TPI y afirma que la corte "carece de legitimidad"

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha aplaudido este viernes la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer sanciones contra miembros del Tribunal Penal Internacional (TPI) en represalia por las órdenes de detención emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el que fuera su ministro de Defensa Yoav Gallant.

"Aplaudo a Trump por la imposición de sanciones contra el llamado Tribunal Penal Internacional, cuyas acciones describe como inmorales e ilegítimas", ha aseverado Saar, que ha acusado a la corte de "perseguir a los líderes de Israel", un país que constituye "la única democracia de Oriente Próximo".

El tribunal, ha dicho, "carece de legitimidad". "Estados Unidos e Israel no forman parte del Estatuto de Roma y no son miembros del TPI", ha recordado el ministro, que insiste en que la corte "no tiene jurisdicción alguna".

"Israel y Estados Unidos son democracias prósperas con Ejércitos que se adhieren estrictamente al Derecho Internacional", ha puntualizado en un comunicado en el que ha hecho hincapié en que el TPI "no cumple con el Derecho Internacional" sino que "lo socava".

Sus palabras llegan tan solo horas después de que Trump firmara una orden ejecutiva para la imposición de sanciones contra el tribunal, al que acusa de perpetrar actos "ilegítimos y sin fundamentos contra Estados Unidos" y su "estrecho aliado", Israel.

La orden ejecutiva de la Administración Trump alerta de que las acciones del TPI podrían suponer un "precedente peligroso" y contempla sanciones contra el personal de la corte que se vea implicado en acciones judiciales contra Estados Unidos o sus aliados. Según el Gobierno estadounidense, las sanciones se impondrán a todo aquel que haya participado en "cualquier esfuerzo del TPI para investigar, detener, retener o procesar a una persona protegida sin el consentimiento del país de nacionalidad de esa persona".