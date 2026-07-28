Israel asegura EEUU está deteniendo sus "muchas ganas" de atacar Irán por las posibles represalias a la región

Archivo - El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en una imagen de archivo. - MINISTRO DE DEFENSA DE ISRAEL EN X - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha asegurado que están con "muchas ganas" de atacar Irán, pero que Estados Unidos está deteniendo cualquier tipo de ofensiva ante el temor de represalias a los países de la región.

"Tenemos muchas ganas de atacar objetivos energéticos iraníes. Estados Unidos no lo aprueba por el momento debido a la preocupación de que Irán ataque a los países vecinos, lo que provocaría una crisis mundial del petróleo", ha manifestado el ministro de Defensa, en una entrevista para la cadena israelí Channel 14.

Katz ha incidido en que, por lo que a ellos respecta, están preparados para hacer retroceder a Irán "40 años". Unas declaraciones que llegan en un momento de cierta calma tensa, después de que el pasado viernes Washington y Teherán detuvieran los ataques que venían intercambiando durante trece jornadas, a pesar del acuerdo de entendimiento de junio.

Asimismo, el responsable de Defensa de Israel ha confirmado que los aviones de combate estadounidenses han venido utilizando las bases aéreas israelíes para lanzar sus ataques contra Irán, cuyas autoridades, ha recalcado, lo saben.

Los ataques atraviesan un 'impasse' a medida que los países de la región tratan de presionar a las partes para que lleguen a una solución. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que esta pausa no es definitiva y ha amenazado con retomar las acciones militares en si no se alcanza un acuerdo.

El Gobierno de Irán, por su parte, se ha mostrado favorable a detener los ataques siempre y cuando Washington mantenga la suspensión de los bombardeos, si bien no considera la situación un alto el fuego definitivo y ha defendido que su prioridad es "defender su soberanía" y su "integridad territorial".