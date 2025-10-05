Israel asegura que una española de la flotilla ha mordido a una trabajadora de la prisión

Archivo - Una ambulancia israelí (archivo) - Nasser Ishtayeh/Sopa Images Via / Dpa - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha informado este domingo de que una de las activistas españolas de la Global Sumud Flotilla ha mordido a una trabajadora de la prisión de Ktziot durante un examen médico.

"Una ciudadana española participante en la provocación de Hamás-Sumud ha mordido a una de las trabajadoras médicas esta tarde en la Cárcel de Ktziot cuando la escoltaba de vuelta después de un examen médico rutinario con vistas a su deportación mañana", ha indicado el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje publicado en su cuenta en X.

"La trabajadora ha sufrido heridas leves y ha recibido atención en ese mismo lugar. La Policía israelí ha sido avisada para hacerse cargo de la atacante", ha añadido.

Los aproximadamente 500 activistas de la Global Sumud Flotilla fueron interceptados por militares israelíes en aguas internacionales los días 1 y 2 de octubre cuando pretendían llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Los activistas fueron trasladados al puerto israelí de Ashdod y posteriormente internados en la prisión de Ktziot con vistas a su deportación.