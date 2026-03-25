Israel asegura haber atacado dos instalaciones de producción de misiles de crucero naval en Teherán

Columna de humo tras un bombardeo contra Teherán en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Shadati

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber atacado dos instalaciones de producción de misiles de crucero naval en la capital de Irán, Teherán, en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

"La Fuerza Aérea, bajo dirección de la Inteligencia Militar y la División de Inteligencia Naval, atacó durante los últimos días dos instalaciones centrales para la producción de misiles de crucero naval en Teherán", ha señalado el Ejército israelí a través de un comunicado.

Así, ha recalcado que ambas instalaciones "operaban bajo mando del Ministerio de Defensa iraní" y "eran usadas por el régimen para desarrollar y producir misiles de crucero naval de largo alcance que facilitan la destrucción rápida de objetivos en mar y en tierra".

"Estos ataques significativos causaron daños extensos al dispositivo de misiles de crucero y suponen otra capa en la profundización de los daños a la infraestructura del producción militar del régimen (de Irán)", ha zanjado, sin que Teherán se haya pronunciado por ahora al respecto.

Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) especificó a última hora del martes en un breve mensaje en redes sociales que hasta ahora "ha destruido más de 9.000 objetivos militares" en Irán, "eliminando de forma significativa las capacidades de combate del régimen iraní".

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.

Entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

La ofensiva fue lanzada en medio de un proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.