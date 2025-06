Israel cataloga la Flotilla de "artimaña publicitaria" porque llevaba una cantidad "minúscula" de ayuda

El activista español Sergio Toribio llega a Barcelona procedente de Tel Aviv - Kike Rincón - Europa Press

"No era más que un truco ridículo", afirma el ministro de Exteriores israelí

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha cargado de nuevo este martes contra la Flotilla de la Libertad por considerarla una mera "artimaña publicitaria" al supuesto servicio de sus integrantes, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg y el español Sergio Toribio, y ha alegado que en el barco 'Madleen' transportaban "una cantidad minúscula" de ayuda para la Franja de Gaza.

"Israel ha actuado de manera pacífica", ha expuesto Saar, en una comparecencia junto a su homólogo de Zambia en la que no ha escatimado críticas contra "el yate de los 'selfies'", término con el que se ha referido a la embarcación que fue interceptada el domingo de madrugada frente a las costas israelíes.

"Greta y sus amigos", ha añadido, "no han ayudado a la población de Gaza". Para Saar, "no era más que un truco ridículo", si bien ha indicado que la "intención" del Gobierno es llevar a la Franja la ayuda que llevaba el 'Madleen' "y que no han consumido" a bordo. En este sentido, ha reivindicado que más de 1.200 camiones han entrado en el enclave palestino en las últimas semanas, después del levantamiento parcial del bloqueo impuesto tras la ruptura del alto el fuego.

Saar ha asegurado durante la comparecencia que el 'Madleen' fue remolcado "de forma segura" a las costas de Israel, que "ha actuado de manera pacífica", al tiempo que ha justificado que los activistas tengan que abandonar el país. Varias personas ya lo han hecho o lo harán a lo largo del día, entre ellas Sergio Toribio.

Otros de los integrantes de la Flotilla, incluida la eurodiputada francesa Rima Hassan, se han negado de primeras a firmar los documentos de deportación por lo que, según Saar, deberán comparecer ante un juez para que autorice esta expulsión.