Israel cierra el cruce de Kerem Shalom, en la frontera con Gaza, de cara al Año Nuevo Judío

Archivo - Camiones que trasladan ayuda humanitaria en Gaza tras entrar por el cruce de Kerem Shalom - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, ha confirmado este jueves el cierre del cruce de Kerem Shalom, por donde discurre la ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, de cara al domingo por Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío.

"Debido al Año Nuevo Judío, el paso de Kerem Shalom estará cerrado este domingo, 13 de septiembre. A partir del 13, los pasos continuarán operando con un volumen estable para satisfacer las necesidades identificadas por la comunidad internacional, con cientos de camiones de ayuda ingresando a Gaza diariamente", ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales.

El Consejo de Seguridad Nacional de Israel emitió el pasado domingo una advertencia actualizada sobre las "amenazas terroristas" contra israelíes y judíos en el extranjero, antes del inicio de las festividades judías, que arrancan este fin de semana con Rosh Hashaná y terminan tres semanas después con la festividad de Sucot.

En concreto, subrayó que tanto Irán como sus aliados --el partido-milicia chií Hezbolá, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas--, así como los grupos yihadistas Estado Islámico y Al Qaeda, están fuertemente "motivados" para atacar objetivos israelíes y judíos en todo el mundo.

La advertencia se produce en un momento de tensión de cara al tercer aniversario de los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023. El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió a principios de mes de un posible ataque, aludiendo a que a Teherán y sus aliados "les gusta atacar durante las festividades judías porque odian a los judíos".