Israel confirma un ataque contra el jefe de una célula "terrorista" de Hamás en el norte de Gaza

La ciudad de Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza - Mohammad Abu Elsebah/ZUMA Press / DPA

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado que ha llevado a cabo un ataque aéreo en el norte de la Franja de Gaza contra el jefe de una célula "terrorista" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) pese al alto el fuego acordado en el enclave en octubre de 2025.

"El Ejército de Israel ha atacado al jefe de una célula de la organización terrorista Hamás en el norte de la Franja de Gaza que planeaba llevar a cabo ataques terroristas contra las fuerzas israelíes", ha indicado este miércoles en un breve mensaje en el que adjunta un vídeo del bombardeo, si bien no identifica al individuo.

La autoridad castrense ha afirmado que planeaba perpetrar ataques contra sus tropas en el norte de Gaza y que el ataque aéreo se ha llevado a cabo para "eliminar la amenaza" que representaba. "Las fuerzas del Ejército de Israel bajo el Mando Sur están desplegadas en el área en virtud del acuerdo y continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", ha agregado.

Fuentes médicas palestinas han informado al diario 'Filastin' que el ataque israelí, perpetrado en la ciudad de Beit Lahia, se ha saldado con la muerte de un hombre --identificado como Muhannad Saada--, mientras que varias personas más habrían resultado heridas.

Las autoridades de Gaza, lideradas por Hamás, han elevado a más de 1.260 los muertos y más de 4.100 los heridos a causa de ataques perpetrados por Israel desde el alto el fuego acordado en octubre de 2025. En total, 73.386 palestinos han fallecido y otros 174.256 han resultado heridos desde la ofensiva israelí iniciada tras el atentado perpetrado por las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.