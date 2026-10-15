Israel confirma que la entrada de mercancías en Gaza está suspendida y acusa a Hamás de extorsión

Archivo - Imagen de camiones a la espera de la entrada en la Franja de Gaza por el paso de Rafá - Mohamed Arafat / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora israelí para los territorios palestinos ocupados ha confirmado este jueves que la entrada de mercancías de carácter privado en la Franja de Gaza está suspendida tras denunciar que Hamás está impuesto una tarifa de "extorsión" a los comercios; acusación que el movimiento islamista palestino ha rechazado categóricamente antes de asegurar que se trata de una contribución voluntaria para aumentar la liquidez de la economía del devastado enclave.

En su comunicado de este jueves, la COGAT israelí acusa concretamente a Hamás de imponer una tarifa de 10.000 séquels, unos 2.800 euros, "por cada camión que transporta mercancías a Gaza y exige a los comerciantes que vendan aproximadamente el 30% de sus mercancías en efectivo, en un esfuerzo por hacerse con el control de las ganancias".

Hamás ha contestado que la suma corresponde a una "iniciativa comunitaria voluntaria" en la que "participan empresarios para un fondo nacional cuyos recursos se destinan íntegramente a apoyar a los grupos más vulnerables, así como a proyectos de vivienda, saneamiento y ayuda humanitaria".

Además, responde que las medidas relativas a las transacciones en efectivo, con una tasa del 30%, se adoptaron "de común acuerdo con la Cámara de Comercio para paliar la grave escasez de liquidez y el deterioro de los billetes, y no como una decisión unilateral ni para controlar los fondos, como afirma la ocupación".

Tras recordar que lleva "tres años sin imponer impuestos o tasas gubernamentales a los camiones comerciales teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales", en referencia a la guerra en Gaza, Hamás denuncia que Israel está imponiendo "narrativas falsas sobre los mecanismos para regular el comercio y la entrada de mercancías".

La COGAT insiste en que lo que está haciendo Hamás es una "imposición fiscal forzosa" acompañada de "amenazas contra los comerciantes que se niegan a cumplir con sus exigencias", y apunta precisamente a los negocios como los responsables de "suspender la coordinación de los camiones que transportan mercancías a la Franja de Gaza hasta nuevo aviso, por temor real por sus vidas y su seguridad", otro extremo que el movimiento islamista palestino desmiente categóricamente.

En cualquier caso, el tema ya está en conocimiento del organismo internacional encargado de gestionar el futuro de posguerra en la Franja de Gaza, la Junta de Paz, cuyo director ejecutivo, Nikolai Mladenov, se ha puesto de parte de la COGAT y denunciado "prácticas inaceptables" de Hamás que deben "terminar inmediatamente".

Para el diplomático búlgaro, incidentes como estos" demuestran la importancia de poner en marcha las actividades de la nueva autoridad tecnócrata palestina y la Fuerza Internacional de Estabilización que debe acompañar a su mandato para preservar su seguridad en la Franja.