Israel corta los contactos con Kallas por supuestamente comparar el país con la Sudáfrica del Apartheid

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, en una rueda de prensa en Tel Aviv en marzo de 2026 (archivo) - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha anunciado este jueves que corta "todos los contactos" con la Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad Común, Kaja Kallas, por supuestamente comparar al país con la Sudáfrica del Apartheid.

Saar ha indicado en un mensaje en redes sociales que Kallas "actúa desde hace un tiempo de forma obsesiva y de una forma flagrantemente injusta hacia el Estado de Israel", antes de apuntar a las recientes informaciones sobre esta supuesta comparación durante una reunión a puerta cerrada en el marco de un viaje oficial a México.

"Recientemente se publicó que, durante su visita a México, comparó a Israel con el régimen racista del Apartheid que existía en Sudáfrica. Agradezco a los numerosos representantes electos europeos que condenaron esta grave declaración", ha sostenido, al tiempo que ha resaltado que la propia Kallas no se ha pronunciado sobre lo sucedido.

Por ello, Saar ha explicado que "como ministro de Exteriores del Estado de Israel, no hay otra opción que cortar todos los contactos con Kallas hasta que retire el libelo de sangre que dirigió contra el único Estado judío, que es también la única democracia de Oriente Próximo". "Eso es lo que voy a hacer", ha zanjado.