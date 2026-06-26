Israel critica las amenazas de Irán y asegura que un ataque sería "su mayor error hasta la fecha"

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (archivo) - Hannes P Albert/dpa - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han criticado este viernes las amenazas vertidas recientemente por el jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ismail Qaani, y han asegurado que un ataque contra suelo israelí sería "su peor error hasta la fecha".

El ministro de Defensa, Israel Katz, ha arremetido contra Qaani, que "ha estado lanzando amenazas con mayor frecuencia últimamente". "Parece que la imagen de colaborador le quedaba mejor que esta postura ridícula y amenazante. De cualquiera de las formas, si Irán ataca Israel, será asu mayor error", ha afirmado.

"No importa la cantidad de provocaciones o de ataques que se produzcan contra la población. Nada nos detendrá. Nuestas Fuerzas Armadas están paradas para cumplir esta misión", ha señalado, según un comunicado.

Sus palabras llegan después de que Qaani reclamara el jueves a Israel que "abandone todo Líbano" y advirtiera de que, si no lo hacen "por su propia voluntad", "se verán forzados a hacerlo humillados y derrotados".

"Ustedes, los sionistas, deben abandonar todo Líbano, porque esta tierra es un campo de resistencia y de defensa, no un refugio para los ocupantes", manifestó, en medio de los continuados ataques israelíes contra el sur de Líbano y la negativa del Gobierno de Israel a replegar a las tropas desplegadas en el marco de una nueva invasión del país desde principios de marzo.