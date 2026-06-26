Líbano e Israel firman en EEUU un acuerdo marco para sentar las bases de una "paz y seguridad duraderas"

Archivo - Mezquita Al Amin en el centro de Beirut- Europa Press/Contacto/Daniel Carde - Archivo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Delgaciones de Líbano, Israel y Estados Unidos han firmado este viernes un acuerdo marco para iniciar conversaciones formales de cooperación, concluyendo así la quinta ronda de conversaciones auspiciada por Washington desde marzo, día en que el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaron sus combates y que el acuerdo de alto el fuego no ha conseguido ponerles fin.

"Hoy es un buen día. Nos complace anunciar un acuerdo marco entre el Gobierno soberano de Líbano y, por supuesto, el Gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de Estados Unidos, que comienza a sentar las bases para una paz y una seguridad duraderas. Y eso es lo que se merecen estas dos naciones", ha anunciado el secretario de Estado, Marco Rubio, en la ceremonia de firma.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha recordado que en Líbano llevan "décadas sufriendo enormemente como consecuencia de la injerencia externa en sus asuntos", en una velada alusión a Irán, si bien ha recalcado que "esto no es lo que quiere el pueblo". En la misma línea, ha evocado a los residentes del norte de Israel, quienes son "blanco de atentados terroritas lanzados" desde territorio libanés, aunque aquí Rubio ha incidido en que ni los ciudadanos ni las autoridades libanesas están detrás de estos ataques.

Rubio ha advertido en todo caso de que "llevará mucho trabajo y algo de tiempo" devolver a los dos países a la situación anterior al conflicto, pero ha celebrado que "hoy damos el primer paso en ese camino", que es "el más difícil".

El acto ha contado con la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Mouawad Hamadé, evocado las palabras de Rubio, ha aplaudido el alcance de un acuerdo que supone un "primer paso" hacia el restablecimiento de la soberanía y la integridad territorial de su país.

Pese a ello, ha reconocido que el acuerdo marco llega tras una "reunión larga y difícil", por lo que ha agradecido la "cooperación de Estados Unidos así como a Israel durante una ronda de conversaciones de cuatro jornadas en Washington. Además, ha atribuido este "hito" al "liderazgo" del presidente Donald Trump, la "tenacidad" del primer ministro libanés, Nawaf Salam, y el "patriotismo" de las Fuerzas Armadas libanesas.

Por su parte, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, quien ha celebrado el "acuerdo marco trilateral", considerando que este allana el "camino hacia la paz" con el país vecino, además de que "Irán queda fuera (y) Hezbolá queda fuera" de las negociaciones. Esta misma semana, el representante diplomático advirtió de que las negociaciones "corren el peligro de descarrilar", alegando que el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán habían dado "un nuevo impulso" a Hezbolá.

La reacción del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no se ha hecho esperar y en un vídeo difundido en redes sociales ha celebrado lo que ha considerado de "duro golpe para Irán".

"Irán está intentando obligarnos a retirarnos del sur de Líbano por la fuerza. Y, en esencia, Israel, Líbano y Estados Unidos le están diciendo a Irán: 'esto no les incumbe. No tienen ningún papel en Líbano. Ni ustedes, ni Hezbolá, ni ninguna organización terrorista'", ha explicado.

El jefe del Ejecutivo ha indicado que sus fuerzas están "permitiendo que el Ejército libanés comience a prepararse para tomar territorio", pero ha asegurado al mismo tiempo que no se retirarán de la "zona de amortiguación hasta que Hezbolá se desarme y mientras exista una amenaza para el Estado de Israel".