Israel deja en el aire la reapertura de Rafá aunque ya avisa de que "no pasará ayuda humanitaria"

Un camión con ayuda humanitaria espera junto al paso fronterizo de Rafá, que da acceso a la Franja de Gaza - Ali Mostafa / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno israelí sigue con los "preparativos" para autorizar la reapertura del paso de Rafá entre la Franja de Gaza y Egipto pero ha advertido este jueves de que, una vez abierto, sólo permitirá el tránsito de personas, ya que "no pasará ayuda humanitaria".

La agencia gubernamental que coordina las actividades civiles en territorios palestinos, COGAT, ha explicado en un comunicado remitido a Europa Press que la fecha de la reapertura se conocerá "en una etapa posterior", una vez se hayan completado "los preparativos necesarios" con la parte egipcia.

Del permiso israelí depende también la reactivación de la misión de la UE en Rafá EUBAM Rafá), inicialmente anunciada para esta semana. La diplomacia europea fijó para este miércoles la vuelta de dicho despliegue, si bien la situación en el terreno sigue sin permitirlo.

"La misión permanece en espera para desplegarse en el punto de cruce de Rafá en apoyo del plan de paz de Gaza tan pronto como las condiciones lo permitan", declaró un portavoz de la Comisión Europea el miércoles.

COGAT ha matizado en su nota que sólo contempla el tránsito peatonal y que la ayuda humanitaria entrará en Gaza por el paso de Kerem Shalom, que conecta por Israel, y otros posibles "cruces adicionales", algo que considera "en pleno cumplimiento" con los compromisos suscritos.