Israel demuele la vivienda de uno de los responsables del atentado de octubre de 2024 en Tel Aviv

Archivo - Demolición por parte de Israel de una vivienda en Nablús, Cisjordania, por supuestamente no contar con los permisos necesarios (archivo) - Shadi Jarar'ah/APA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha demolido este lunes la vivienda en Cisjordania de un palestino responsable de un ataque perpetrado en octubre de 2024 en el interior de un tranvía en la zona de Jafa, adyacente a Tel Aviv, suceso que se saldó con siete muertos y 15 heridos.

Así, ha afirmado que los militares han demolido con explosivos la vivienda de Ahmed Rafik Muhamad al Haimuni en la ciudad de Hebrón y han afirmado que fue uno de los dos "terroristas" responsables del ataque del 1 de octubre de 2024, ejecutado poco antes de que saltaran las alertas antiaéreas por el lanzamiento de misiles y drones de Irán contra el país.

Las autoridades de Israel mantienen una política de demolición de las viviendas de los palestinos acusados de llevar a cabo ataques o condenados por ello, unas medidas punitivas denunciadas por las autoridades palestinas como un castigo colectivo.